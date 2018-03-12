Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже

Украинские девушки завоевали три золота, два серебра и две бронзы.

Украинские синхронистки успешно выступили на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который состоялся в Париже.

Наши спортсменки стали лучшими в произвольной программе в группе и в произвольной программе комбинации. Также победу праздновала сборная Украины в хайлайтах, сообщает Isport.

В произвольной программе дуэтов "серебряным" стало выступление Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно, а та же Яхно заняла второе место в произвольной программе соло.

Еще одну медаль - бронзу - Елизавета Яхно добыла в технической программе в соло. С медалью выступили украинки в технической программе в группе, сумев занять третье место.