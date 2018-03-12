Украинские медалисты прокомментировали свои достижения на Паралимпиаде в Пхенчхане (видео)

В понедельник украинская команда завоевала золото, серебро и бронзу на Паралимпиаде-2018.

Украинские медалисты прокомментировали свои достижения в Пхенчхане.

Чемпион Паралимпиады Игорь Рептюх, выигравший золото в лыжных гонках стоя на дистанции 20 км, отметил в интервью "ТСН":

"Еще полностью не осознал, что произошло. Надеюсь, это не сон. Окончательно пойму то, что сделал, наверное, когда приеду домой в Украину".

А Оксана Шишкова, которая принесла украинской сборной серебро в лыжных гонках среди спортсменок с нарушениями зрения, рассказала о своем талисмане, который сопровождает ее на соревнованиях.