Украинские медалисты прокомментировали свои достижения на Паралимпиаде в Пхенчхане (видео)
13:27, 12 марта 2018Другое
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В понедельник украинская команда завоевала золото, серебро и бронзу на Паралимпиаде-2018.
Оксана Шишкова (вторая слева) завоевала серебро в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018 / REUTERS
Украинские медалисты прокомментировали свои достижения в Пхенчхане.
Чемпион Паралимпиады Игорь Рептюх, выигравший золото в лыжных гонках стоя на дистанции 20 км, отметил в интервью "ТСН":
"Еще полностью не осознал, что произошло. Надеюсь, это не сон. Окончательно пойму то, что сделал, наверное, когда приеду домой в Украину".
А Оксана Шишкова, которая принесла украинской сборной серебро в лыжных гонках среди спортсменок с нарушениями зрения, рассказала о своем талисмане, который сопровождает ее на соревнованиях.
Украинские медалисты прокомментировали свои достижения в Пхенчхане
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