Украинцы в понедельник завоевали три медали Паралимпиады и вышли на 3-е место в медальном зачете (видео)

В третий день соревнований в активе украинской сборной - золото, серебро и бронза.

В третий день зимних Паралимпийских игр-2018 в корейском Пхенчхане украинские спортсмены завоевали три награды - золотую, серебренную и бронзовую. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Игорь Рептюх добыл золото в лыжных гонках стоя на 20 км (44 минуты 52,4 секунды), опередив ближайшего преследователя Бенжамина Давье почти на 2 минуты.

Оксана Шишкова завоевала серебренную медаль в лыжных гонках на дистанции 15 км для спортсменов с нарушениями зрения (ее результат - 49 минут 19,5 секунды), уступив только белоруске Светлане Саханенковой. Ранее Шишкова взяла бронзу в биатлонном спринте.

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Еще одна украинка Людмила Ляшенко выиграла бронзовую медаль в лыжных гонках стоя свободным стилем на 15-километровой дистанции, проехав за 51 минуту 6,6 секунд. Ее опередили только Нейтральные паралимпийские атлеты Екатерина Румянцева и Анна Миленина.

Напомним, на данный момент сборная Украины завоевала три золотые награды, а также две серебряные и четыре бронзовые.

Украина поднялась на 3-ю позицию в общем зачете медалей Паралимпиады, уступая лишь США и Франции.