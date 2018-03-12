Украинец Рептюх принес Украине третье золото Паралимпиады-2018

Игорь Рептюх победил на дистанции 20 километров в лыжных гонках.

Украинец Игорь Рептюх завоевал золотую медаль зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийских игр.

Игорь Рептюх показал время – 44 минуты 52,4 секунды. Ближайший преследователь - француз Бенжамин Давье - отстал от лидера на 1 минуту 56,5 секунды. Бронзовую награду завоевал представитель Норвегии – Хакон Олсруд.

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Следует отметить, что для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане. В первый соревновательный день в биатлонном спринте он завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, в украинской сборной уже 3 золотые медали, 1 серебряная и 3 бронзовые на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Игры продлятся до 18 марта.