Украинка Журавок выиграла две медали за два дня на этапе Кубка IBU по биатлону

14:19, 11 марта 2018
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biathlon.com.ua

Отметим, что вчера украинка Журавок выиграла серебро в индивидуальной гонке.

Кубок IBU

7-й этап

Женщины. Спринт  

1. Евгения Павлова (Россия) – 24.12,5 (1+0)

2. Каролин Хорхлер (Германия) – 4,8 (0+0)

3. Юлия Журавок (Украина) – 7,5 (0+0)

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Теги: #Кубок IBU