Украинка Журавок выиграла две медали за два дня на этапе Кубка IBU по биатлону
14:19, 11 марта 2018Другое
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В субботу Журавок выиграла серебро в индивидуальной гонке, а в воскресенье - бронзу в спринте.
Юлия Журавок / biathlon.com.ua
Сегодня на этапе Кубка IBU по биатлону в российском Увате прошла женская спринтерская гонка. Украинка Юлия Журавок выиграла бронзовую медаль, уступив победительнице 7 секунд. Победу одержала россиянка Евгения Павлова.
Отметим, что вчера украинка Журавок выиграла серебро в индивидуальной гонке.
Кубок IBU
7-й этап
Женщины. Спринт
1. Евгения Павлова (Россия) – 24.12,5 (1+0)
2. Каролин Хорхлер (Германия) – 4,8 (0+0)
3. Юлия Журавок (Украина) – 7,5 (0+0)
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