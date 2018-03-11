Украинка Журавок выиграла две медали за два дня на этапе Кубка IBU по биатлону

В субботу Журавок выиграла серебро в индивидуальной гонке, а в воскресенье - бронзу в спринте.

Сегодня на этапе Кубка IBU по биатлону в российском Увате прошла женская спринтерская гонка. Украинка Юлия Журавок выиграла бронзовую медаль, уступив победительнице 7 секунд. Победу одержала россиянка Евгения Павлова. Отметим, что вчера украинка Журавок выиграла серебро в индивидуальной гонке. Кубок IBU 7-й этап Женщины. Спринт 1. Евгения Павлова (Россия) – 24.12,5 (1+0) 2. Каролин Хорхлер (Германия) – 4,8 (0+0) 3. Юлия Журавок (Украина) – 7,5 (0+0)

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