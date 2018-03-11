Украинка Костюк проиграла в финале теннисного турнира ITF в Китае

12:22, 11 марта 2018
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Марта Костюк / btu.org.ua

В финальном матче юная спортсменка уступила экс-украинке Марине Заневской, которая сейчас представляет Бельгию. Счет матча - 6:2, 6:4 в пользу Заневской, сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на счет первой партии, в этом сете борьба была примерно равной, но Костюк допустила семь двойных ошибок, что и помогло сопернице повести в счёте.

Во втором сете Костюк и Заневская шли гейм в гейм, но в девятом гейме Заневской удалось взять подачу Марты и затем завершить встречу с первого же матчбола.

Финал

Марта Костюк (Украина) - Марина Заневская (Бельгия) 2:6, 4:6

Для Костюк это был третий финал на профессиональных турнирах и первый, в котором она проиграла. Напомним, что в мае прошлого года киевлянка стала чемпионкой турнира в Венгрии, а в начале прошлого месяца выиграла титул в Берни (Австралия).

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