Второе золото на зимней Паралимпиаде-2018 Украине принес Максим Яровой в лыжных гонках

04:21, 11 марта 2018
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Максим Яровий / news.pn

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

28-летний украинец Максим Яровой преодолел дистанцию за 48 минут 23,5 секунды. Американца Дэниэла Кноссена наш спортсмен опередил на 43 секунды, а бронзового призера Син Уй Хюна (Корея) - на 51 секунду.

Еще один украинец, дебютант Паралимпиады Тарас Радь показал 7-й результат.

Как сообщал УНИАН, в субботу украинцы завоевали 5 медалей Паралимпиады. Золото Максима Ярового - это шестая награда сборной. Теперь в активе украинцев 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.

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Теги: #Паралимпиада-2018