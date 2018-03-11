Второе золото на зимней Паралимпиаде-2018 Украине принес Максим Яровой в лыжных гонках

Это шестая награда украинской команды за два дня соревнований.

Во второй соревновательный день на зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинцы соревнуются в единственном виде программы. В лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

28-летний украинец Максим Яровой преодолел дистанцию за 48 минут 23,5 секунды. Американца Дэниэла Кноссена наш спортсмен опередил на 43 секунды, а бронзового призера Син Уй Хюна (Корея) - на 51 секунду.

Еще один украинец, дебютант Паралимпиады Тарас Радь показал 7-й результат.

Как сообщал УНИАН, в субботу украинцы завоевали 5 медалей Паралимпиады. Золото Максима Ярового - это шестая награда сборной. Теперь в активе украинцев 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.