Свитолина прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс и одержала 300-ю победу в карьере

Наша спортсменка уверенно обыграла Мону Бартль из Германии в двух партиях.

В Индиан-Уэллс (США) завершился матч второго круга женского турнира BNP Paribas Open категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508, в котором украинка Элина Свитолина одолела Мону Бартль из Германии.

Игра заверилась уверенной победой наей спортименки в двух партиях - 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Бартель в первой партии повела с брейком 3:1, но украинка мнгновенно сравняла счет, могла сделать еще один брейк в седьмом гейме, но дожала соперницу в девятом - 5:4. А затем украинка удачно подала на сет - 6:4

Читайте такжеСвитолина сыграет на пяти турнирах WTA весной и Roland GarrosВо втором сете Свитолина при счете 3:3 выиграла гейм на подаче соперницы (4:3), затем отыгралась с 15:40 на своей подаче (5:3) и добила сломанную Бартель в следующем гейме - 6:3.

В третьем раунде турнира Свитолину ждет противостоянию с Карлой Суарес-Наварро из Испании, которая обыграла Се Су-Вей - 6:4, 2:6, 6:3.

Турнир в Индиан-Уэллс продлится до 18 марта.