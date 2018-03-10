Свитолина прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс и одержала 300-ю победу в карьере

23:52, 10 марта 2018
Другое
112 0
Элина Свитолина защитила титул в Дубае / facebook.com/ddftennis

Игра заверилась уверенной победой наей спортименки в двух партиях - 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Бартель в первой партии повела с брейком 3:1, но украинка мнгновенно сравняла счет, могла сделать еще один брейк в седьмом гейме, но дожала соперницу в девятом - 5:4. А затем украинка удачно подала на сет - 6:4 

Читайте такжеСвитолина сыграет на пяти турнирах WTA весной и Roland GarrosВо втором сете Свитолина при счете 3:3 выиграла гейм на подаче соперницы (4:3), затем отыгралась с 15:40 на своей подаче (5:3) и добила сломанную Бартель в следующем гейме - 6:3.

В третьем раунде турнира Свитолину ждет противостоянию с Карлой Суарес-Наварро из Испании, которая обыграла Се Су-Вей - 6:4, 2:6, 6:3.

Турнир в Индиан-Уэллс продлится до 18 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Элина Свитолина#теннис Индиан-Уэллс