Сборная Украины заняла 2-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

19:09, 10 марта 2018
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Дмитрий Пидручный / REUTERS

Команда в составе Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный дпустила всего 3 промаха на огневых рубежах, использовала дополнительные патроны и лишь на 1,5 секунды отстала от команды Италии, сообщает официальный сайт соревнований

Читайте такжеВарвинец и Тищенко на последнем круге потеряли призовое место в одиночной смешанной эстафете этапа КМ по биатлонуИтальянская команда преодолела дистанцию гонки за 1 час 15 минут 08,3 секунды (1 штрафной круг и 13 дополнительных патронов), третье место у команды Норвегии (0+9, 9,1 секунды отставания).

Этап КМ в Контиолахти завершится в воскресенье, 11 марта гонками масс-старт среди мужчин и женщин. 

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Теги: #сборная Украины#Кубок мира 2017/18 биатлон