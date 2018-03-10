Сборная Украины заняла 2-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Наш квартет поиграл на финише команде Италии лишь полторы секунды.

В Контиолахти (Финляндия) завершилась смешанная эстафетная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла второе место.

Команда в составе Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный дпустила всего 3 промаха на огневых рубежах, использовала дополнительные патроны и лишь на 1,5 секунды отстала от команды Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеВарвинец и Тищенко на последнем круге потеряли призовое место в одиночной смешанной эстафете этапа КМ по биатлонуИтальянская команда преодолела дистанцию гонки за 1 час 15 минут 08,3 секунды (1 штрафной круг и 13 дополнительных патронов), третье место у команды Норвегии (0+9, 9,1 секунды отставания).

Этап КМ в Контиолахти завершится в воскресенье, 11 марта гонками масс-старт среди мужчин и женщин.