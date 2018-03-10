Пловец Романчук выиграл турнир Trofeo Citta' Di Milano на дистанции 400 метров

18:23, 10 марта 2018
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Михаил Романчук завоевал бронзу чемпионата Европы / xsport.ua

Романчук преодолел дистанцию за 3 минуты 48,78 секунды, сообщается в Twtter НОК Украины

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Как сообщается, ранее на турнире в Италии Романчук завоевал серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

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Теги: #Михаил Романчук плавание