Пловец Романчук выиграл турнир Trofeo Citta' Di Milano на дистанции 400 метров

Бронзу в этом же заплыве завоевал Сергей Фролов.

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем заплыва на 400 метров на турнире Trofeo Citta' Di Milano в итальянском Милане. Романчук преодолел дистанцию за 3 минуты 48,78 секунды, сообщается в Twtter НОК Украины. Читайте такжеРоманчук выиграл чемпионат Европы по плаванию на дистанции 1500 метровУкраинец опередил Яна Мичку из Чехиии. Тройку призеров замкнул еще один украинец Сергей Фролов. Как сообщается, ранее на турнире в Италии Романчук завоевал серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

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