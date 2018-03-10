Варвинец и Тищенко на последнем круге потеряли призовое место в одиночной смешанной эстафете этапа КМ по биатлону

Украинцам совсем чуть-чуть не хватило до пьедестала почета.

В Контиолахти (Финляндия) завершилась одиночная смешанная эстафета этапа КМ по биатлону, где сборная Украины, лидировавшая по ходу дистанции, на последнем круге потеряла не только первое место, но и шанс попасть в призовую тройку.

Ирина Варвинец и Артем Тищенко заняли 4-е место с отставанием в 10,8 секунды от победителя (0 штрафных кругов + 5 промахов), сообщает официальный сайт соревнований.

Решающим стал промах Тищенко на последней стрельбе в положении "стоя". После этого на дистанции его сначала обогнал соперник из сборной, а затем норвежец и австриец.

Читайте такжеУкраинки Джима и Семеренко попали в Топ-10 спринтерской гонки этапа КМ по биатлонуВ итоге, гонку выиграла команда Франции с результатом 33 минуты 29,1 секунды (0+6). У команды Австрии 2,4 секунды отставания (0+7), у Норвегии - 4,4 секунды (1+11).

Этап КМ по биатлону в Контиолахти продолжится сегодня вечером классической смешанной эстафетой, где будет по 4 участника в составах команд.