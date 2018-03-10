Украинские паралимпийцы завоевали золото, серебро и три бронзы в первый день Игр в Пхенчхане (видео)

Все медали завоеваны в соревнованиях по биатлону.

В Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры-2018, где уже в первый соревновательный день сборная Украины завоевала 5 медалей.

На счету нашей команды золото, серебро и три бронзы, сообщает официальный сайт соревнований.

Если в первых двух биатлонных гонках дня наши спортсмены оставались без наград, то затем ситуация быстро исправилась.

Наибольший успех нашу команду ждал в заключительной спринтерской гонке дня у мужчин на дистанции 7,5 км. для спортсменов с нарушениями зрения. Первое золото Украине здесь принес Виталий Лукьяненко, который сумел опередить в борьбе за первое место Игоря Голуба из Беларуси. Бронза на счету еще одного украинца Анатолия Ковалевского.

Читайте такжеПаралимпиада-2018 побьет рекорд по количеству участников - 567 спортсменов из 49 странВ женской спринтерской гонке на 6 км. Людмила Ляшенко завоевала бронзу, уступив лишь россиянкам - Екатерине Румянцевой (золото) и Анне Милениной (серебро). А в аналогичной гонке у спортсменок с нарушениями зрения Оксана Шикова завоевала серебро, проиграв лишь Михайлине Лысовой из России.

В мужской спринтерской гонке на 7,5 км. Игррь Рептюх завоевал бронзу, уступив только Бенжамену Давье из Франции и Марку Арендзу из Канады.

Таким образом, после первого дня соревнований (разыгрывались медали в биатлоне и горнолыжном спорте) сборная Украины находится на 4-м месте общекомандного зачета (1-1-2), уступая только командам США (3-1-1), Франции (2-1-0) и России (2-1-0).

Паралимпиада-2018 продлится до 18 марта.