Сборная Украины прошла на параде участников Церемонии открытия Паралимпиады-2018

14:38, 09 марта 2018
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Паралимпиада в Пхенчхане продлится до 18 марта / Reuters

На нынешних соревнованиях наша команда на 11-м месте по количеству спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде, сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета Украины.

Читайте такжеПаралимпиада-2018 побьет рекорд по количеству участников - 567 спортсменов из 48 странВ составе делегации 30 спортсменов, 10 из которых — спортсмены-лидеры или гайды, которые сопровождают незрячих спортсменов и атлетов с нарушением зрения на трассе во время соревнований.

Украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

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Теги: #Пхенчхан#Паралимпиада-2018