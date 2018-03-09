Сборная Украины прошла на параде участников Церемонии открытия Паралимпиады-2018

Нашу страну представляют в Южной Корее 30 атлетов.

В Пхенчхане проходит Церемония открытия Паралимпиады-2018, где в параде участников прошла по стадиону сборная Украины.

На нынешних соревнованиях наша команда на 11-м месте по количеству спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде, сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета Украины.

Читайте такжеПаралимпиада-2018 побьет рекорд по количеству участников - 567 спортсменов из 48 странВ составе делегации 30 спортсменов, 10 из которых — спортсмены-лидеры или гайды, которые сопровождают незрячих спортсменов и атлетов с нарушением зрения на трассе во время соревнований.

Украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.