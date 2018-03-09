Открытие ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане (фоторепортаж)
14:30, 09 марта 2018Другое
432 0
Паралимпиада-2018 побьет рекорд по количеству участников - 567 спортсменов из 49 стран.
На 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) началась торжественная церемония открытия ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018.
Всего во всемирном форуме спортсменов-инвалидов, который продлится с 9 по 18 марта, примут участие 567 атлетов из 49-ти стран, которые разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, сноубоде и керлинге.
Here. We. GO!!! #Pyeongchang2018 starts now! #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) March 9, 2018
Watch live @ https://t.co/r6IZJOySMkpic.twitter.com/MpR7uFKguD
Среди участников Игр - 30 паралимпийцев Украины. Соревноваться украинцы будут в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.
Церемония закрытия Паралимпиады состоится 18 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter