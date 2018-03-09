Свитолина во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с немкой Бартель

Цуренко выбыла из борьбы уже на старте соревнований.

Украинка Элина Свитолина узнала соперницу по стартову матчу на супертурнире в американском Индиан-Уэллс, с призовым фондом в 5,3 млн. долларов.

Украинка, котроя занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге и пропускала первый крыг соревнований сырает с Моной Бартель из Германии, сообщает официальный сайт соревований.

Матч состоится 10 марта и начнется около 22.00 по Киеву.

Читайте также15-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал турнира в китайском ЧжухаеРанее Бартель в первом круге разгромила Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счетом 6:2, 6:1.

Также в ночь на пятницу свой матч первого круга провела другая украинка Леся Цуренко, которая выбыла из борьбы уже на старте соревнований. Наша спортсменка проиграла Ларе Арруабаррене из Испании, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 18 марта.