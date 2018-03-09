Свитолина во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с немкой Бартель
13:32, 09 марта 2018Другое
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Цуренко выбыла из борьбы уже на старте соревнований.
Элина Свитолина начнет соревнования в Индиан-Уэллсе со второго круга / facebook.com/ddftennis
Украинка Элина Свитолина узнала соперницу по стартову матчу на супертурнире в американском Индиан-Уэллс, с призовым фондом в 5,3 млн. долларов.
Украинка, котроя занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге и пропускала первый крыг соревнований сырает с Моной Бартель из Германии, сообщает официальный сайт соревований.
Матч состоится 10 марта и начнется около 22.00 по Киеву.
Читайте также15-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал турнира в китайском ЧжухаеРанее Бартель в первом круге разгромила Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счетом 6:2, 6:1.
Также в ночь на пятницу свой матч первого круга провела другая украинка Леся Цуренко, которая выбыла из борьбы уже на старте соревнований. Наша спортсменка проиграла Ларе Арруабаррене из Испании, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 18 марта.
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