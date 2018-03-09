В Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада-2018
12:29, 09 марта 2018Другое
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Украинские спортсмены будут соревноваться в трех видах программы из шести.
Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта / pyeongchang2018.com
Сегодня в Пхенчхане (Южная Корея) стартуют Паралимпийские игры-2018, главное спортивное событие четырехлетия среди атлетов с ограниченными возможностями.
Игры продлятся до 18 марта, на них будет разыграно 80 комплектов наград сообщает ТСН,.
В трех дисциплинах из шести будут представлены и украинские атлеты, который на нынешних Играх нацелены на первое место в общекомандном зачете.
В Южной Корее стартует зимняя Паралимпиада
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