В Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада-2018

12:29, 09 марта 2018
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Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта / pyeongchang2018.com

Игры продлятся до 18 марта, на них будет разыграно 80 комплектов наград сообщает ТСН,.

В трех дисциплинах из шести будут представлены и украинские атлеты, который на нынешних Играх нацелены на первое место в общекомандном зачете. 

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Теги: #Пхенчхан-2018#Паралимпийская сборная Украины