В Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада-2018

Украинские спортсмены будут соревноваться в трех видах программы из шести.

Сегодня в Пхенчхане (Южная Корея) стартуют Паралимпийские игры-2018, главное спортивное событие четырехлетия среди атлетов с ограниченными возможностями.

Игры продлятся до 18 марта, на них будет разыграно 80 комплектов наград сообщает ТСН,.

В трех дисциплинах из шести будут представлены и украинские атлеты, который на нынешних Играх нацелены на первое место в общекомандном зачете.