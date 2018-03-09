15-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал турнира в китайском Чжухае

Наша спортсменка обыграла Далилу Якупович из Словении.

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира серии ITF Womens Circuit в китайском Чжухая с призовым фондом 60 тысяч долларов, сообщает Isport.

В четвертьфинале украинка обыграла словенку Далилу Якупович в двух сетах 6:3, 7:5.

В стартовом сете словенская теннисистка в третьем гейме со второй попытки реализовала брейк и повела 3:1, но после этого украинке удалось выиграть пять геймов кряду, дважды взяв подачу соперницы, и довести дело до победы в сете.

Во втором сете уже Костюк вышла вперед 3:1 с брейком, но Якупович сумела сравнять счет. Костюк вновь сделала брейк и повела 5:3, однако не смогла подать на матч в десятом гейме. Правда уже в следующем гейме Марта сделала брейк и спокойно подала на матч.

На корте теннисистки провели 1 час 11 минут, и за это время Марта ни разу не подала навылет, при этом допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-поинтов.

За выход в финал соревнований Костюк поспорит с победительницей матча между восьмой сеяной словачкой Анной-Каролиной Шмидловой и Виталией Дьяченко из России.