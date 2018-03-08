Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

Ни один из украицев не попал в топ-50, победу одержал россиянин Шипулин.

Украинские биатлонисты оказались вне топ-50 спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, а победу отпраздновал россиянин Антон Шипулин, для которого это первый выигрыш в сезоне, сообщает официальный сайт соревнований.

Отсутствие в гонке Мартена Фуркада подарило шанс Йоханнесу Бе ликвидировать 54-очковое отставание и выйти на первое место в общем зачете Кубка мира. Для этого норвежцу надо было финишировать не ниже второго места, но желательно — побеждать. Однако два промаха на стрельбе стоя отбросили норвежца на четвертое место, на котором он и завершил гонку.

А победу отпраздновал россиянин Антон Шипулин, который принес своей стране первое биатлонное золото в этом сезоне. На 6 секунд россиянин опередил представителя Латвии Андрейса Расторгуевса. Бронзовым призером спринта стал француз Кантен Фийон Майе.

Легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален сумел показать лучший результат в сезоне - он оказался на 12-м месте.

Что касается украинцев, то это был очередной провал от мужской сборной. Самое высокое место - у Владимира Семакова (53), еще хуже выступили Артем Прима (57), Дмитрий Пидручный (61), Руслан Ткаленко (73) и Артем Тищенко (78).

Этап Кубка мира в Контиолахти

1. Антон Шипулин (Россия, 0+0) 23:51.6

2. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0) +5.8

3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +17.3

4. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+2) +19.0

5. Арнд Пайффер (Германия, 0+1) +27.4

...52. Владимир Семаков (УКРАИНА, 0+1) +1:53.3

56. Артем Прима (УКРАИНА, 1+1) +1:58.5

61. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА, 1+3) +2:05.2

73. Руслан Ткаленко (УКРАИНА, 1+2) +2:34.1

78. Артем Тищенко (УКРАИНА, 1+1) +2:45.9