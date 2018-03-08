В Паралимпийской деревне в Пхенчхане торжественно подняли флаг Украины (видео)

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится уже завтра, 9 марта.

Cегодня, 8 марта, в Паралимпийской деревне Пхенчхана состоялась традиционная символическая церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018.

Мероприятие прошло под аккомпанемент гимна Украины на специальной площади и собрало спортсменов и тренеров украинской сборной. Об этом сообщает Xsport.

Как ранее сообщал УНИАН, в состав сборной Украины на Игры вошли 30 спортсменов. Они примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 18 марта. На прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.

Напомним, что на завершившейся Олимпиаде-2018 украинцы сумели завоевать всего одну медаль: Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике.