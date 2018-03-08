Стаховский, Козлова и Бондаренко не смогли преодолеть квалификацию турнира в Индиан-Уэллсе
В Индиан-Уэллс (США) завершился квалификационный турнир супертурнира Indian Wells Masters (призовой фонд 5,3 миллиона долларов), где в решающем матче Сергей Стаховский уступил Кэмерону Норри из Великобритании.
Игра завершилась со счетом 4:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.
Игроки провели на корте 1 час 18 минут.
Украинец сделал 5 эйсов против 3 у соперника. А также допустил 2 невынужденные ошибки против 4 - у Норри.
Вместе с тем, наш спортсмен выиграл лишь 53 из 120 розыгрыша мячей, что в процентном соотношении составляет 43.
Ранее, в основной турнир из квалификации не попали Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.
Козлова в двух сетах уступила американке Эшли Кретцер, обладательнице «wild card»: 4:6, 1:6. Бондаренко также в двух сетах проиграла белорусской спортсменке Вере Лапко: 0:6, 3:6.
В основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов. Из квалификации в основной турнир не попад ни один представитель Украины..