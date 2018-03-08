Свитолина сыграет на пяти турнирах WTA весной и Roland Garros

13:37, 08 марта 2018
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Свитолина обнародовала свои планы на весеннюю часть сезона / svitolina.com

Спортсменка примет участие в пяти турнирах WTA и соревновании серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции - Roland Garros, сообщается на официальном сайте Свитолиной

7 марта в США стартовал турнир в Индиан-Уэллс, где наша спортменка начнет выступления не ранее 10 марта.

Затем в ее графике следую соревнования в Майами (старт - 20 марта), переезд в Европу и три турнира на грунтовом покрытии в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции. Свитолина выступит на соревнованиях в немецком Штуттгарте (23 апреля), столице Испании Мадриде (5 мая) и столице Италии Риме (14 мая).   

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Теги: #Свитолина#теннис