Свитолина сыграет на пяти турнирах WTA весной и Roland Garros

Элитная украинская тенниситка представила свои планы на ближайшие три месяца.

Лучшая теннисистка Украины и 4-я ракетка мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Элина Свитолина обнародовала свой календарь выступлений на ближайшие три месяца.

Спортсменка примет участие в пяти турнирах WTA и соревновании серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции - Roland Garros, сообщается на официальном сайте Свитолиной.

7 марта в США стартовал турнир в Индиан-Уэллс, где наша спортменка начнет выступления не ранее 10 марта.

Затем в ее графике следую соревнования в Майами (старт - 20 марта), переезд в Европу и три турнира на грунтовом покрытии в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции. Свитолина выступит на соревнованиях в немецком Штуттгарте (23 апреля), столице Испании Мадриде (5 мая) и столице Италии Риме (14 мая).