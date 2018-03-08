15-летняя украинка Костюк вышла в четвертьфинал теннисного турнира ITF в Чжухае

Наша спортсменка всего за 51 минуту разгромила китаянку Сюнь Фанъин.

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюок продолжает поражать теннисный мир своими результатами, выйдя в четвертьфинал теннисного турнира серии ITF Womens Circuit в китайском Чжухае с призовым фондом в 60 тысяч долларов США.

Во втором круге турнира наша спортсменка всего за 51 минуту разгромила китаянку Сюнь Фанъин со счетом 6:1, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

При этом, в первой партии украинка проиграла лишь семь розыгрышей мяча.

Во втором сете китаянке удалось выиграть по одному гейму на своей и чужой подаче, но на игру в целом это никак не повлияло - более чем уверенная победа Костюк.

Турнир в Чжухае продлится до воскресенья, 11 марта.