15-летняя украинка Костюк вышла в четвертьфинал теннисного турнира ITF в Чжухае

11:18, 08 марта 2018
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Костюк выиграла матч Кубка Федерации в 15-летнем возрасте / fedcup.com

Во втором круге турнира наша спортсменка всего за 51 минуту разгромила китаянку Сюнь Фанъин со счетом 6:1, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

При этом, в первой партии украинка проиграла лишь семь розыгрышей мяча. 

Во втором сете китаянке удалось выиграть по одному гейму на своей и чужой подаче, но на игру в целом это никак не повлияло - более чем уверенная победа Костюк.

Турнир в Чжухае продлится до воскресенья, 11 марта.

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Теги: #теннис#Костюк Чжухай теннис