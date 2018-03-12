Чемпионка Европы по прыжкам в воду Юлия Прокопчук: Пока спортсмен не будет готов к прыжку морально и психологически, мало что может получиться

Прыжки в воду – не самый популярный вид спорта в Украине. Вместе с тем, на протяжении многих лет украинские спортсмены регулярно приносят стране медали мировых и европейских первенств. И если раньше «базой» отечественных прыжков в воду безоговорочно считалось Запорожье, то сейчас талантливые спортсмены все чаще появляются и в других городах.

Киевлянка Юлия Прокопчук целых 10 лет радовала публику успешными выступлениями на чемпионатах мира и Европы. От бронзы чемпионата Европы-2006 в Будапеште - до золота ЧЕ-2016 в Лондоне. Прошлый олимпийский цикл также был отмечен двумя медалями ЧМ – бронзой в личном турнире в Браселоне-2013 и серебром в командном турнире Казань-2015.

Любопытно, что специализация Юлии Прокопчук – прыжки с 10-метровой вышки. А в детстве, как призналась сама спортсменка, ей было очень трудно пересилить свой страх и прыгнуть… с бортика бассейна.

Многократная чемпионка Европы и призер мировых первенств Юлия Прокопчук рассказала в интервью УНИАН о взлетах в своей большой карьере, увеличении популярности этого вида спорта после прошлогоднего чемпионата Европы в Киеве и перспективах его развития, а также о соперничестве с представителями Китая на самых престижных мировых стартах.

Юлия, первый вопрос «в тему», как отмечаете 8 марта?

У нас с мужем есть такая традиция – всегда отмечаем Женский день в ресторане японской кухни «Мураками». При этом, ездим в одно и то же заведение – по одному адресу. Традиции уже три года. И я думаю, что в этом году мы не изменим своей традиции, поедем отмечать. Только уже втроем, с ребенком.

У вас есть какие-то предпочтения в блюдах?

Традиционные японские блюда – суши, салаты… Ничего такого особенного, впечатляющего.

У вас в семье вообще любят праздники?

Да. Я так точно люблю праздники. Мне нравится, когда собирается компания, все гуляют, веселятся, все улыбаются, радуются.

Какие сюрпризы муж готовит?

Готовит. Пока не знаю, как будет на этот раз. Посмотрим, как день начнется.

Часто ли у вас случаются «внеурочные» праздники, в обычные будние дни?

Сейчас, честно говоря, немного не до этого. В нашей жизни много времени занимает ребенок – больше сюрпризов и внимания ему, чем друг другу. А вообще, мы любители побаловать себя подарками, подкинуть что-то друг другу необычное, сделать сюрприз.

В разгар спортивной карьеры мужа видели не так часто, как хотелось бы?

Времени, конечно, было не так много, но вот, например, традиция с отмечанием в «Мураками» появилась еще когда я была спортсменкой. То есть, я старалась больше времени проводить с любимым и во время спортивной карьеры. Сейчас, конечно, я полностью погружена в семью.

Вы отошли от активных выступлений, поскольку около года назад у вас родился сын. Слышал, что уже учите его плавать…

Конечно. Пока что - в ванне, но уже учим его нырять, плавать, развиваем физически. Стараемся, чтобы он был сильным мужчиной.

Готовите для сына спортивную карьеру?

В любом случае хочется, чтобы он занимался каким-то видом спорта, спорт у нас в крови. Не знаю каким видом спорта он захочет заниматься – прыжки в воду, футбол, что-то другое. Сейчас еще рано об этом говорить, он еще маленький. Но спортом он должен заниматься в любом случае.

А насчет профессиональной карьеры пока не задумываемся. Я, вообще, не любитель загадывать на будущее. Всему свое время.

Ваш муж - спортсмен?

Нет, он с профессиональным спортом никак не связан.

Когда думаете возвращаться в большой спорт? Или болельщик уже не увидит Юлию Прокопчук на трамплине?

Пока об этом не задумывалась. Провожу время с ребенком и мне это нравится…

И все-таки?

Вернуться в спорт?... Думаю, вряд ли.

В дальнейшем будете тренером?

Вот тренером хочу быть. Мне это нравится. А вот в качестве прыгуна… Больше хочу посвятить себя семье…

Но жизни без спорта себе не мыслите?

Знаете, первые полгода было очень тяжело… Постоянно хотелось забраться на вышку, прыгнуть, скучала за прежним стилем жизни. Но сейчас мне уже больше нравится проводить время с ребенком, семьей…

В дальнейшем, хочется тренировать детей, учить их прыжкам в воду, передавать свои знания и опыт. Но, опять же, загадывать не буду. А вдруг мне через месяц, через год, что-то подвернется совершенно другое. Поэтому, говорить твердо о том, что буду тренером, пока не имеет смысла. Но, естественно, чем-то заниматься дополнительно, кроме семьи, хочу.

Вы на протяжении десяти лет стабильно выигрывали награды европейских первенств, а затем и ЧМ. Можете назвать лучший год своей карьеры, пик?

Тяжело назвать конкретный год. Пик формы – это, скорее, отдельные соревнования, на которых я показывала хорошие результаты. А на протяжении года могут быть и спады, и подъемы в карьере, это очень долгий период времени.

Тогда давайте выделим отдельный турнир, где показали самый яркий прыжок в карьере, или добились значимого результата?

Самый запомнившийся турнир – чемпионат мира 2013 года в Барселоне, где я завоевала бронзовую медаль. Тогда у меня внутри было нечто вроде эйфории. Очень довольна была своим выступлением. А от этого – и награда. Та бронза для меня была сродни золоту. Эмоции были настолько яркие, просто непередаваемые.

Самый лучший результат? Пожалуй, это чемпионат Европы-2016 в Лондоне, когда я взяла золото. Тогда у меня была рекордная сумма баллов, личный рекорд установила. Ощущение было, что прыгала налегке, настолько хорошо все давалось.

Кстати, вскоре после турнира в Лондоне был Рио-2016, где вы остались без медали. Равно как и на других Олимпиадах. Чего не хватило на Олимпийских играх?

Уверенности… Мастерство и желание, большое желание, было всегда при мне. Я думаю, это чисто психологическое состояние. Игры – это всегда колоссальное напряжение.

Титул чемпионки мира вам также не покорился, в отличие от золотой медали ЧЕ…

У нас были очень сильные спортсменки из Китая. Если на рядовых турнирах с ними можно бороться и выигрывать, то на чемпионатах мира – без вариантов. Они умеют психологически настраиваться на самые важные старты. Еще раз повторю, для меня бронза ЧМ в Барселоне-2013 была как золотая.

Сейчас, судя по результатам последних крупных соревнований, китайцы уже не так стабильны. Прыгают не всегда четко и идеально. А вот еще несколько лет назад, в мое время, к сожалению, бороться с ними было практически невозможно.

Последний олимпийский турнир в Рио проходил на открытом воздухе. Есть еще знаменитый трамплин на открытом воздухе в Барселоне, где вы и выиграли свою бронзовую медаль. Сильно отличаются соревнования в закрытом бассейне и на улице?

Да, очень сильно. В закрытом бассейне - четыре стены, крыша над головой – ни ветра, ни солнца, ни дождя. В бассейне - более комфортные условия для соревнований, где ты можешь сосредоточиться на прыжке, полностью его прочувствовать. Тебе ничего не мешает, ничто не отвлекает.

На улице же тебе может в глаза посветить солнышко, уже отвлекся, где-то ветерок подует… Ты не можешь полностью сосредоточиться, мысли постоянно «гуляют».

То есть вам больше по душе соревноваться в помещении?

Лично я люблю закрытые бассейны. Для полной уверенности в своем прыжке. Оно, конечно, иногда и повезет в открытом бассейне. Отпрыгаешь - и все замечательно. Но, лучше, когда, ты полностью уверен в своем прыжке.

А как соперницы реагируют на разные бассейны?

Это все индивидуально. Доходит до мелочей. Прыгаешь все время в одном бассейне – все нормально. Приходишь в другой и понимаешь, что у тебя абсолютно ничего не получается. Бывает, что разного типа бетоны в разных бассейнах. Где он жестче, в другом бассейне – мягче. Бывает еще что-то… Есть масса нюансов, которые могут самым неожиданным образом повлиять на выступление спортсмена. И необязательно он показал плохой результат, потому что в данный момент находится в плохой форме.

Прыжки в воду для обывателя - достаточно экстремальный вид спорта. В каком возрасте детям нужно начинать заниматься этим видом спорта «по науке», чтобы достичь со временем результата?

Как говорится, чем раньше – тем лучше. Желательно, приводить детей лет в пять, когда их можно еще «растянуть», сделать им профессиональную растяжку, необходимую при выполнении элементов прыжка. Также важно заложить «физику» на начальном этапе. А уже потом можно выходить на прыжки, на более профессиональный уровень. Поэтому в 5-6 лет можно приводить детей. Чем позже, тем тяжелее будет это все пройти и «догнать» сверстников.

Сколько времени проходит между началом тренировок и первым прыжком?

В принципе, элементарные прыжки можно начинать с самого начала, постепенно переводя на более сложные. Но это все так же сугубо индивидуально. Есть ребенок, который боится делать прыжки, и к нему нужен постепенный подход, тренер должен подготовить его к этому прыжку. А есть ребенок, которому предлагаешь сделать прыжок, и он без проблем пошел и прыгнул. То есть, здесь тоже очень многое зависит от самого ребенка.

Прыжки начинаются с метрового трамплина?

Прежде всего, детей учат плавать. А затем уже самые маленькие дети сначала прыгают от бортика, а далее идут метровый трамплин и т.д. – по нарастающей. С 3-метровой высоты и выше.

Я помню, во время экскурсии для журналистов, в тренировочном зале возле бассейна лежали своеобразные маты из поролона. Они используются в тренировках начинающих?

Они используются и взрослыми, и детьми – одинаково. Это подготовка прыжка в зале. Сначала идет разминка в зале, акробатическая подготовка, батутная, потом спортсмен выполняет определенные элементы прыжка в зале, когда прыгает в поролон. А затем уже в бассейне – прыгает в воду. Отличие в том, что в поролон нужно приземляться ногами, а в воду уже руками, нужно «докрутить» прыжок. Это все делается для того, чтобы научиться ориентироваться в пространстве.

Признайтесь, лично у вас был страх перед первым прыжком в жизни?

Конечно, страшно. Очень страшно было, я вообще трусиха была. И очень боялась прыгать.

То есть, у вас с тренером были определенные психологические тесты, занятия…

Знаете, я скажу так, от тренера, конечно, много, что зависит, но пока спортсмен сам не перестроится, пока не будет готов к прыжку морально и психологически, мало что может получиться.

А вы лично с какого возраста начинали заниматься? Где? И кто был вашим первым тренером?

Вообще, я занималась с 4,5 лет художественной гимнастикой. Когда я пришла в 8 лет в секцию для прыжков в воду, я уже была подготовлена в физическом плане, в плане растяжки. Меня учили только плавать и прыгать с бортика. Поэтому я плавно прошла начальный этап [подготовки] в предыдущей секции и больше уделяла внимания прыжкам.

У меня был первый тренер - Григорий Иванович Моргун, который учил меня азам прыжков. Потом его, к сожалению, не стало. Я перешла к Андрею Васильевичу Руденко, который уже тренировал меня практически до конца карьеры и с которым я завоевала все свои медали, за что ему очень благодарна.

В прошлом году в Киеве прошел чемпионат Европы. Получилось очень яркое и красочное шоу. Будни украинских прыгунов в воду – они также насыщены тренировками в столь прекрасных условиях, как в бассейне ЛИКО? Или тут у каждого свои проблемы? Насколько другие бассейны отвечают международным стандартам – в Запорожье, Харькове, других городах?

Ведущие прыгуны, члены сборной Украины, тренируются в этом бассейне, он используется ежедневно. Отличие в том, что перед крупными международными стартами в нем «наводят красоту», чтобы он «блистал» в телекамерах. Касательно стандартов - раз здесь прошел чемпионат Европы, то он, конечно, соответствует всем международным стандартам. Единственное, чего не хватало организаторам чемпионата Европы, так это мест для зрителей. Никто не предполагал, что будет такой большой ажиотаж и постоянно возникали проблемы с нехваткой мест. Если же сравнивать наш бассейн по чисто спортивным параметрам с другими, где проводятся международные старты, по всему миру, у нас - аналогичный бассейн. Соответствует всем стандартам.

Что касается других городов Украины, то я уже очень давно не соревновалась в Украине за пределами Киева, не ездила по стране. Поэтому мне сложно сказать, что там поменялось и в какую сторону – стало кардинально лучше, либо хуже…

Что касается столицы, я лично начинала тренироваться в киевском бассейне ЦСКА на Воздухофлотском проспекте. Сейчас тренируюсь в ЛИКО. По большому счету, только эти два бассейна используют в Киеве под тренировки для прыжков воду.

Ажиотаж вокруг прыжков в воду после чемпионата Европы в Киеве поднялся? Люди пришли, посмотрели красивые соревнования, начали приводить детей в секции прыжков в воду?

Да, детей много водили, были очереди. Даже мне звонили люди, просили посоветовать, к какому тренеру лучше пойти. Главное – чтобы все это не исчезло. Чтобы ажиотаж оставался и прыжки в воду были также популярны, как и полгода назад, когда только завершился чемпионат Европы.

Государство в лице Минмолодьспорта как-то помогает украинским прыгунам в воду? Есть внимание и финансовая поддержка?

Конечно, государство не остается в стороне. Нам оплачивают многочисленные поездки на соревнования за границу. Победителям и призерам чемпионатов мира и Европы государство выплачивает стипендии, что также является хорошим подспорьем. Вместе с тем, наша Федерация оплачивает сборы здесь, внутри страны, когда мы готовимся к международным стартам. Ведущим спортсменам предоставляются скидки на приобретения жилья, что также немаловажно.

А какое внимание со стороны НОК, учитывая, что прыжки в воду – олимпийский вид спорта?

Национальный олимпийский комитет также постоянно нас поддерживает. В частности, очень приятно, когда тебя отмечают, как лучшего спортсмена месяца. Я сама получала такие награды. Это приятно даже не столько с материальной точки зрения (хотя, и это, разумеется, очень важно), сколько с моральной. Тебя любят, ценят, уважают, за твоими успехами следят. Поверьте, для спортсмена это очень важно.

Плюс, не могу не отметить такой факт, как очень хорошее личное отношение к спортсменам руководителя НОК Украины Сергея Назаровича Бубки. У меня была проблема с рукой, травма оказалась серьезной, и президент НОК нашел возможность свести меня с врачом, который очень помог, провел курс массажа, поехал со мной в Рио и «вел» непосредственно к старту соревнований. В итоге, я смогла восстановиться и полноценно провести олимпийские соревнования. Человеческий фактор очень ценен в отношениях между спортсменами и НОКом.

Кирилл Стадниченко