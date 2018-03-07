Шведскому биатлонисту Самуэльссону угрожали убийством в России после заявления о бойкоте этапа в Тюмени

Олимпийский чемпион-2018 заявил, что получал сообщения в интернете, в которых его угрожали застрелить в России,

Олимпийский чемпион Пхенчхана шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах убить его в России после его заявления о бойкоте тюменского этапа Кубка мира.

"Получил сообщения в интернете, и публичные, и приватные, в которых угрожали застрелить меня в России, потому что я плохой человек. Желали смерти мне и моей семье. Не могу сказать, что я боюсь, но я не уверен, что IBU (Международный союз биатлонистов) и российские организаторы смогут гарантировать безопасность, если я поеду в Россию", - заявил шведский спортсмен, которого цитирует SVT.

"Меня удивило решение проводить этап в Тюмени, я был уверен, что его перенесут. Я думаю, они немного опасаются разговоров об антидопинге и того, как внешний мир реагирует на это. К сожалению, думаю, что в IBU много коррупции. Там замешаны деньги и другие вещи, поэтому они считают, что для них важно сохранить эти соревнования", - добавил Самуэльссон.

Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22-го по 25 марта.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил о том, что не собирается ехать на последний этап. Ранее о бойкоте российского этапа заявили команды США и Чехии.