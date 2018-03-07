15-летняя украинка Костюк пробилась во второй раунд турнира в китайском Чжухае

Это первое выступление Марты Костюк после матчей за сборную.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд турнира ITF Womens Circuit в китайском Чжухае.

В стартовом раунде турнира 15-летняя Ксотюк в двух сетах обыграла Урсулу Радванску из Польши 7:6, 6:2.

Читайте такжеСборная Украины по теннису сыграет в Монреале против сборной Канады в Кубке ФедерацииЭто первый матч Костюк после февральского выступления а сборную Украины в Кубке Федерации. В следующем раунде украинка сыграет с китаянкой Сюнь Фанъин, которая на старте турнира обыграла шестого номера посева Данку Ковинич.

Марта Костюк (Украина) - Урсула Радваньска (Польша) - 7:6 (3), 6:2

В феврале Марта Костюк стала рекордсменкой украинского тенниса, дебютировав за сборную Украины.

Как сообщал УНИАН, 15-летняя теннисистка объявила бойкот турнирам, проходящим в России, из-за войны на Донбассе.