Известный французский сноубордист снял на видео свой спуск во время лавины в Альпах

12:35, 07 марта 2018
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24tv.ua

Об этом сообщает ТСН.

Томас Крей покорял горные вершины на курорте Тинь в Альпах. На видео попал момент, когда под его ногами начинает двигаться снежный покров.

Как позже рассказал сам Крей, в этот момент он чувствовал себя так, как будто упал в воду. Спас спортсмена рюкзак с противолавинной подушкой безопасности, однако сноубордист не сразу смог его открыть. Только когда устройство сработало, спортсмену удалось подняться.

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Теги: #лавина сноубордист