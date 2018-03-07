Известный французский сноубордист снял на видео свой спуск во время лавины в Альпах

Ему чудом удалось выжить.

В Альпах известный французский сноубордист Томас Крей выжил при сходе лавины. Сам момент ему удалось запечатлеть при помощи видеокамеры, закрепленной на шлеме.

Об этом сообщает ТСН.

Томас Крей покорял горные вершины на курорте Тинь в Альпах. На видео попал момент, когда под его ногами начинает двигаться снежный покров.

Как позже рассказал сам Крей, в этот момент он чувствовал себя так, как будто упал в воду. Спас спортсмена рюкзак с противолавинной подушкой безопасности, однако сноубордист не сразу смог его открыть. Только когда устройство сработало, спортсмену удалось подняться.