Сборная Украины по теннису сыграет в Монреале против сборной Канады в Кубке Федерации

18:09, 06 марта 2018
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Женская сборная Украины по теннису сыграет с Канадой в Монреале / ФТУ

Как сообщает btu.org.ua, стало известно, что запланированный на 21-22 апреля поединок пройдет на хардовом покрытии в Монреале на Uniprix Stadium.

Напомним, в своем предыдущем поединке сборная Украины в феврале без своих лидеров на выезде уступила сборной Австралии (2:3). Тогда за украинскую сборную дебютировала талантливая 15-летняя теннисистка Марта Костюк.

С Канадой Украина ранее лишь однажды встречалась в Кубке Федерации: в 2013 году в Киеве канадки победили со счетом 3:2.

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Теги: #Канада - Украина Кубок Федерации