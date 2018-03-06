Сборная Украины по теннису сыграет в Монреале против сборной Канады в Кубке Федерации

Матч плей-офф Второй Мировой группы пройдёт на хардовом покрытии.

Следующий матч женской сборной Украины по теннису в рамках Кубка Федерации состоится в Монреале. Соперницами украинских девушек будут представительницы команды Канады.

Как сообщает btu.org.ua, стало известно, что запланированный на 21-22 апреля поединок пройдет на хардовом покрытии в Монреале на Uniprix Stadium.

Напомним, в своем предыдущем поединке сборная Украины в феврале без своих лидеров на выезде уступила сборной Австралии (2:3). Тогда за украинскую сборную дебютировала талантливая 15-летняя теннисистка Марта Костюк.

С Канадой Украина ранее лишь однажды встречалась в Кубке Федерации: в 2013 году в Киеве канадки победили со счетом 3:2.