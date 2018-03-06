Легендарный норвежский биатлонист Бьорндален выступит впервые после провала в отборе на Олимпиаду

Спортсмен выйдет на старт спринтерской гонки этапа КМ в Контиолахти.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выступит в составе национальной сборной на седьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 8-11 марта в Контиолахти (Финляндия).

44-летний Бьорндален заменил в составе национальной команды заболевшего Эмиля Хегле Свендсена и точно выйдет на старт спринтерской гонки 8 марта, сообщает "Чемпиоат" со ссылкой на NRK.

Читайте также8-кратный олимпийский чемпион Бьорндален не попал на свою седьмую Олимпиаду подрядЗамена стала возможна, так как Бьорндален отказался ехать на российский этап второго по значимости Кубка IBU который будет проходитьв те же сроки, что и соревнования в Контиолахти.

Бьорндален не выступал на Кубке мира с 10 января, когда стало известно, что он не сумел отобраться в сборную Норвегии на Олимпиаду в Пхёнчхане по спортивному принципу, так как не поднимался в личных гонках Кубка мира сезона-2017/18 выше 18-го места.