Владелец олимпийской лицензии саночник Мандзий не попал в государственную программу финансирования к Играм в Пхенчхане (видео)

Спортсмен должен был сам себе мастерить сани в гараже, которые его же потом и подвели на олимпийской трассе.

Участник Олимийских игр в Пхенчхане Андрей Мандзий сам себе мастерил сани накануне главного спортивного старта четырехлетия, так как не был включен в государственную программу финансирования к Играм-2018.

Помогала спортсмену лишь Федерация санного спорта Украины, которая предоставила спортсмену отдельные детали, говорится в сюжете программы "Гроші" на 1+1.

"Приходилось самому собирать свои сани. Брал основу, что-то где-то прикручивал, "лепил". Естетсвенно, если бы у меня были сани лучшего качества, результат на Олимпиаде был бы совсем другим, гораздо выше", отмечает спортсмен.