Владелец олимпийской лицензии саночник Мандзий не попал в государственную программу финансирования к Играм в Пхенчхане (видео)
13:25, 06 марта 2018Другое
200 0
Спортсмен должен был сам себе мастерить сани в гараже, которые его же потом и подвели на олимпийской трассе.
Украиснкий саночник Мандзий ехал по олимпийской трассе на снаряде собственного производства / REUTERS
Участник Олимийских игр в Пхенчхане Андрей Мандзий сам себе мастерил сани накануне главного спортивного старта четырехлетия, так как не был включен в государственную программу финансирования к Играм-2018.
Помогала спортсмену лишь Федерация санного спорта Украины, которая предоставила спортсмену отдельные детали, говорится в сюжете программы "Гроші" на 1+1.
"Приходилось самому собирать свои сани. Брал основу, что-то где-то прикручивал, "лепил". Естетсвенно, если бы у меня были сани лучшего качества, результат на Олимпиаде был бы совсем другим, гораздо выше", отмечает спортсмен.
Кто ворует олимпийские деньги или как зарабатывают на спортсменах
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018