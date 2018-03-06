Владелец олимпийской лицензии саночник Мандзий не попал в государственную программу финансирования к Играм в Пхенчхане (видео)

13:25, 06 марта 2018
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REUTERS

Помогала спортсмену лишь Федерация санного спорта Украины, которая предоставила спортсмену отдельные детали, говорится в сюжете программы "Гроші" на 1+1.

"Приходилось самому собирать свои сани. Брал основу, что-то где-то прикручивал, "лепил". Естетсвенно, если бы у меня были сани лучшего качества, результат на Олимпиаде был бы совсем другим, гораздо выше", отмечает спортсмен.

 

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Теги: #Игорь Жданов#санный спорт на Олимпиаде-2018