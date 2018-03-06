Свитолина стала победительницей выставочного теннисного турнира "Tie Break Tens" в Нью-Йорке

Украинка обыграла Винус Уильямс,Коко Вандевей и Чжан Шуай.

В ночь на вторник в Нью-Йорке состоялся коммерческий выставочный теннисный турнир "Tie Break Tens", победителем которого стала украинка Элина Свитолина.

Наша спортсменка выиграла все три матча, сообщает официальный сайт соревнований.

По регламентут соревнований матчи состояли из одного сета, который длился до 10 побед одной из спортсменок.

Читайте такжеСвитолина сохранила 4-е место в рейтинге WTA, Долгополов выбил из 50-ти сильнейшихНа стадии четвертьфинала Свитолина со счетом 10-3 обыграла Винус Уильямс, в полуфинале всухую разгромила Коко Вандевей (10-0), а в решающем финальном поединке не оставила шансов китаянке Чжан Шуай (10-3).

За победу в «Tie Break Tens» Свитолина получит 250 тысяч долларов США призовых.

Ранее, в этом сезоне уже состоялся мужской розыгрыш турнира «Tie Break Tens». Победу в соревнованиях одержал 32-летний чех Томаш Бердых.