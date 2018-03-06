Свитолина стала победительницей выставочного теннисного турнира "Tie Break Tens" в Нью-Йорке

10:34, 06 марта 2018
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Свитолина выиграла выставочный турнир в Нью-Йорке / twitter.com/tiebreaktens

Наша спортсменка выиграла все три матча, сообщает официальный сайт соревнований.

По регламентут соревнований матчи состояли из одного сета, который длился до 10 побед одной из спортсменок.

Читайте такжеСвитолина сохранила 4-е место в рейтинге WTA, Долгополов выбил из 50-ти сильнейшихНа стадии четвертьфинала Свитолина со счетом 10-3 обыграла Винус Уильямс, в полуфинале всухую разгромила Коко Вандевей (10-0), а в решающем финальном поединке не оставила шансов китаянке Чжан Шуай (10-3).

За победу в «Tie Break Tens» Свитолина получит 250 тысяч долларов США призовых.

Ранее, в этом сезоне уже состоялся мужской розыгрыш турнира «Tie Break Tens». Победу в соревнованиях одержал 32-летний чех Томаш Бердых.

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Теги: #Элина Свитолина#Свитолина выставочный турнир Нью-Йорк