Сборная Чехии окончательно отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в России

Чешская команда примет участие в Кубке IBU.

Сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта и станет заключительным в текущем сезоне.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Государственном автономном учреждении Тюменской области "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" (ГАУ ТО ЦСП).

"Сборная Чехии не подтвердила заявку на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, но примет участие в Кубке IBU в Увате", - сказала собеседница агентства.

Читайте такжеПрезидент федерации биатлона Украины Брынзак объяснил, почему сборная поедет на этап Кубка мира в Россию

Как уточнили в ЦСП, на сегодняшний день заявки на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени подали 28 сборных.

Из-за пропуска этапа Кубка мира сборная Чехии может потерять свои позиции в зачете Кубка наций, что приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне. Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда - также восьмое.

Ранее сообщалось что этап Кубка мира в Тюмени пропустят сборные США и Канады.