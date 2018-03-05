Украинка Сапсай выиграла "золото" на Открытом Континентальном кубке по дзюдо

Украинец Антон Савицкий на турнире этой же категории завоевал "бронзу".

Украинская дзюдоистка Анастасия Сапсай выиграла "золото" на соревнованиях Открытого Континентального Кубка в Варшаве. Украинская спортсменка победила в категории свыше 78 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

В финале супертяжелой категории спортсменка из Черкасс взяла верх над Мерседес Шигетувари из Венгрии. В этом же весе за медаль боролась другая украинка - Василина Кириченко из Львова. В схватке за бронзовую награду она уступила Соне Асселах из Алжира.

На соревнованиях этой же категории среди мужчин, которые проходили в Праге, украинец Антон Савицкий завоевал "бронзу" в весе до 100 кг. Итак, за выходные украинцы собрали полный призовой комплект, учитывая "серебро" Артема Хомулы.

Следует добавить, что в турецкой Анталии на Кубке Европы среди кадетов до 18 лет наши юноши также не остались без наград: серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Иван Прудиус из Черкасс. На седьмом месте завершила соревнования Анастасия Балабан из Одессы (44 кг), а Лука Нетяга из Житомира (81 кг) - на 9-ом.