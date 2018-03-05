Соревнования пройдут в столичном Дворце спорта с 15 по 19 марта.

С 15 по 19 марта в Киеве состоится ежегодный международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Дерюгиной 2018».

Масштабные соревнования пройдут в столичном Дворце спорта уже в 23-й раз и соберут лучших спортсменок из более чем 30 стран мира, сообщает официальный сайт соревнований.

Специально по случаю проведения «Кубка Дерюгиной» Украину посетит президент Международной федерации гимнастики, член Международного Олимпийского Комитета Моринари Ватанабе и ведущие мировые функционеры по художественной гимнастике.

«Кубок Дерюгиной» за историю своего существования стал началом звездной спортивной карьеры для многих легенд мировой художественной гимнастики. На киевских соревнованиях в Дворце спорта свой путь начинали такие прославленные спортсменки, как Екатерина Серебрянская, Тамара Ерофеева, Алина Кабаева, Анна Бессонова и многие другие. Нынешний турнир также не станет исключением:

Читайте такжеУкраинские гимнастки завоевали пять медалей во второй день Кубка Дерюгиной«Для меня это настоящий повод для гордости, что в нашей стране с 1992 года существует такая неизменная традиция - проводить весной всемирно известный турнир по художественной гимнастике, - говорит главный тренер национальной сборной Ирина Дерюгина. - Также важно, что наши соревнования - одни из первых стартов сезона, ведущие к Чемпионату мира, на котором уже в этом году начнется борьба за первые лицензии на Олимпийские игры в Токио».

«Кубок Дерюгиной 2018» уже по традиции не просто спортивный турнир, а настоящее эффектное шоу. В этом году зрителей ждут:

• яркие соревнования в индивидуальных и групповых упражнениях;

• выступление талантливых юниорок, которые принесли Украине «серебро» и «бронзу», которые получили лицензию на юниорские Олимпийские игры 2018 в Буэнос-Айресе;

• премьера новых программ сборной команды Украины;

• неожиданные постановки показательных выступлений на Гала-концерте с участием мировых звезд художественной гимнастики.