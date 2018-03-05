Сестры Семеренко примут участие в ближайшем этапе КМ по биатлону в Контиолахти

11:12, 05 марта 2018
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Федерация биатлона Украины обнародовала состав национальной сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира.

8-11 марта в Контиолахти возобновятся соревнования Кубка мира по биатлону, сообщает официальный сайт ФБУ.

Сборная Украины отправится в Финляндию в таком составе:

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Вита Семеренко

Валя Семеренко

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Ирина Варвинец 

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Владимир Семаков

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

В программе этапа спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.

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Теги: #Кубок мира по биатлону-2017/18#Семеренко биатлон этап КМ