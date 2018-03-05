Сестры Семеренко примут участие в ближайшем этапе КМ по биатлону в Контиолахти
11:12, 05 марта 2018Другое
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Соревнования в Финляндии состоятся с 8 по 11 марта.
Сестры Семеренко выступят на этапе КМ в Контиолахти / Спортбокс
Федерация биатлона Украины обнародовала состав национальной сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира.
8-11 марта в Контиолахти возобновятся соревнования Кубка мира по биатлону, сообщает официальный сайт ФБУ.
Сборная Украины отправится в Финляндию в таком составе:
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Вита Семеренко
Валя Семеренко
Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Ирина Варвинец
Мужчины
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Владимир Семаков
Руслан Ткаленко
Артем Тищенко
В программе этапа спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.
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