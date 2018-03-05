Сборная Украины осталась без медалей на ЧМ по велоспорт-треку
В Апелдорне (Нидерланды) завершился чемпионат мира по велотреку, на котором украинская команда не завоевала ни одной медали.
Впрочем, в некоторых дисциплинах от медалей наших спортсменов отделили мгновения, сообщает Isport.
Читайте такжеБасова завоевала вторую медаль сборной Украины за день ЧЕ по велоспорту на треке22-летний львовянин Роман Гладыш в неолимпийской дисциплине скретч стал четвертым, 22-летняя Елета Старикова стала пятой в кейрине, а ветеран команды Любовь Шулика хорошо выглядела и в гите на 500 метров, и в кейрине, но до медалей не добралась.
Всего в активе украинской команды семь попаданий в десятку.
Добавим, что последний раз украинцы были на пьедестале чемпионатов мира десять лет назад, когда в командном преследовании завоевали серебро.
Как сообщал УНИАН, украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ