Сборная Украины осталась без медалей на ЧМ по велоспорт-треку

На счету наших спортсменов семь попаданий в Топ-10.

В Апелдорне (Нидерланды) завершился чемпионат мира по велотреку, на котором украинская команда не завоевала ни одной медали.

Впрочем, в некоторых дисциплинах от медалей наших спортсменов отделили мгновения, сообщает Isport.

Читайте такжеБасова завоевала вторую медаль сборной Украины за день ЧЕ по велоспорту на треке22-летний львовянин Роман Гладыш в неолимпийской дисциплине скретч стал четвертым, 22-летняя Елета Старикова стала пятой в кейрине, а ветеран команды Любовь Шулика хорошо выглядела и в гите на 500 метров, и в кейрине, но до медалей не добралась.

Всего в активе украинской команды семь попаданий в десятку.

Добавим, что последний раз украинцы были на пьедестале чемпионатов мира десять лет назад, когда в командном преследовании завоевали серебро.

Как сообщал УНИАН, украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ