Сборная Украины осталась без медалей на ЧМ по велоспорт-треку

11:01, 05 марта 2018
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Любовь Басова / xsport.ua

Впрочем, в некоторых дисциплинах от медалей наших спортсменов отделили мгновения, сообщает Isport

Читайте такжеБасова завоевала вторую медаль сборной Украины за день ЧЕ по велоспорту на треке22-летний львовянин Роман Гладыш в неолимпийской дисциплине скретч стал четвертым, 22-летняя Елета Старикова стала пятой в кейрине, а ветеран команды Любовь Шулика хорошо выглядела и в гите на 500 метров, и в кейрине, но до медалей не добралась.

Всего в активе украинской команды семь попаданий в десятку.

Добавим, что последний раз украинцы были на пьедестале чемпионатов мира десять лет назад, когда в командном преследовании завоевали серебро.

Как сообщал УНИАН, украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ

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Теги: #сборная Украины#велоспорт#чемпионат мира