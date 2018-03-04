Украинские каратисты завоевали на этапе Серии А в Зальцбурге золото и две бронзы

Медали на счету Андрея Торошанко (-84 кг) завоевал золото, Анастасии Степашко (68+ кг) и Игната Пака (-67 кг) – бронза.

2-4 марта в Зальцбурге (Австрия) прошел второй этап Серии А – престижного цикла турниров Каратэ 1, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF).

Спортсмены сборной Украины везут с родины Моцарта три награды: Андрей Торошанко (-84 кг) завоевал золото, а Анастасия Степашко (68+ кг) и Игнат Пак (-67 кг) – бронзу, сообщает пресс-служба УФК.

Серия А проводится WKF в этом году впервые. В турнирах могут участвовать все желающие – в отличие от Премьер-лиги Каратэ 1, куда допускаются только спортсмены из топ-100 мирового рейтинга. Но результаты на турнирах Серии А также дают рейтинговые очки, важные в свете отбора на Олимпиаду-2020 в Токио.

19-летний Андрей Торошанко, вчерашний юниор, который побывал и вице-чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира, а в прошлом году в составе мужской команды получил бронзу на взрослом чемпионате Европы, в Зальцбурге достиг наибольшего успеха в своей карьере. Спортсмен киевского клуба «Сен-Бин» на татами арены Sporthalle Alpenstraße последовательно победил соперников из Швейцарии (1:0), Японии (4:1), России (3:1), Сербии (4:0), Азербайджана (2:0). В полуфинале Андрей обыграл серба Владимира Брежанчича (7:4), а в финале нанес поражение японцу Макото Койке (0:0, по решению судей).

Свой первый большой международный успех в Зальцбурге добыл 22-летний киевлянин Игнат Пак из клуба «Чемпион». Он одержал победы над соперниками из Италии (0:0), Ирландии (3:0), Бельгии (4:2), Иордании (4:2), Косова (2:1). В полуфинале Игнат проиграл узбеку Икболжону Узакову – 0:5, а в бронзовом финале одолел чилийца Исраэля Сантану – 4:4 (по первому набранному баллу).

Если для молодых Торошанко и Пака успехи в Зальцбурге стали дебютными, то 26-летняя одесситка Анастасия Степашко, четвертый номер мирового рейтинга, имеет в своем активе полный комплект медалей Премьер-лиги, и на предыдущем турнире Серии А в Гвадалахаре взяла бронзу. Свой высокий результат спортсменка клуба «Тигренок» повторила и в Зальцбурге. Настя была сильнее соперниц из Венгрии (0:0), Нидерландов (5:1), Швейцарии (8:2), Англии (2:1). В полуфинале Степашко при ничейном счете 0:0 уступила Лючии Лесяк из Хорватии, зато в бронзовом финале при таком же счете ей отдали победу в бою против египтянки Айши Мохамед.

Радость побед со своими воспитанниками разделяют их тренеры: Николай Сираковский (тренер Торошанко), Максим Невмержицкий (Пак) и Игорь Негатуров (Степашко).

Напомним, что в Гвадалахаре (Испания) на первом этапе Серии А украинцы добыли два золота (Стас Горуна и Валерий Чеботарь) и две бронзы (Анита Серегина и Анастасия Степашко).

Стоит отметить, что благодаря поддержке Министерства спорта Украинская федерация каратэ смогла оплатить участие в турнире в Зальцбурге всех первых и вторых номеров национальной сборной и всех действующих чемпионов Украины. Всего же в Австрии выступило рекордное число участников от Украины – 78 человек. Турниры такого ранга это отличная школа для наших каратистов, особенно – молодых.

Наиболее успешными стали выступления Игоря Угнича (-60 кг) и Виктора Ксенжика (-75 г), занявших пятые места, одержав по 5 побед. Седьмое место в активе Галины Мельник (-68 кг) и Тараса Герчука (84+ кг). По 4 победы одержали Евгений Дышловенко (-67 кг) и Ризван Талибов (-75 кг). Еще четыре наших спортсмена одержали по 3 победы.

Главный тренер сборной Украины Антон Никулин дал отдохнуть лидерам команды – Станиславу Горуне и Анжелике Терлюге. Их ждет следующий большой международный старт – этап Премьер-лиги в Роттердаме, который пройдет 16-18 марта.