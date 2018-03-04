Украинские легкоатлеты остались без медалей чемпионата мира

18:46, 04 марта 2018
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gazeta.lviv.ua

Таким образом, сборная Украины в целом осталась без наград мирового первенства, сообщает официальный сайт соревнований

Украинки выступали в последнем виде программы в составе Татьяна Мелиник, Екатерина Климюк, Анна Ярощук-Рыжкова и Анастасия Брызгина и заняли 5-е итоговое место при 6 командах-участницах с результатом 3 минуты 31.32 секунды.

Читайте такжеУкраинка Левченко заняла 5-е место на ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту.Чемпионками мира стали бегуньи из США, с результатом 3:23.85, второе место у команды Ямайки, третье - у сборной Польши.  

В еще одном финале с участием представительницы Украины в заключительный день соревнований - в прыжках в длину у женщин - Марина Бех заняла 10-е место с результатом 6 метров 37 сантиметров.

Как сообщал УНИАН, зимний чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Бримингеме с 1 по 4 марта.  

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Теги: #сборная Украины#легкая атлетика#чемпионат мира