Запорожский "Мотор" не смог выйти в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов

18:03, 04 марта 2018
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&quot;Мотор&quot; вышел в плей-офф Лиги чемпионов / handball.motorsich

Матч завершился со счетом 33:26, а с учетом поражения датчан в первом матче в Запорожье (30:32), "Скьерн" по суме двух игр вышел в 1/8 финала, сообщает официальный сайт соревнований

"Мотор" имел преимущество только в самом начале игры, ведя в счете с преимуществом в 2-3 мяча, но уже к перерыву ощутимо проигрывал - 10:15. А после перерыва датчане только увеливичали разрыв в счете, доведя его до семи.

Лучшим бомбардиром матча в составе "Мотора" стал Захар Денисов, на счету которого 7 голов.

Таким образом, "Мотор" заершил выступление в турнире, не попав в 1/8 финала.

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Теги: #Мотор Запорожье#Мотор гандбол Лига чемпионов