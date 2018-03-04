Запорожский "Мотор" не смог выйти в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов

В раунде плей-офф запорожцы уступили датскому "Скьерну" по сумме двух матчей.

В Скьерне (Дания) завершился ответный матч раунда плей-офф гандбольной Лиги чемпионов, в котором местный "Скьерн" принимал чемпиона Украины "Мотор" из Запорожья, обыграл соперника и вышел в 1/8 финала.

Матч завершился со счетом 33:26, а с учетом поражения датчан в первом матче в Запорожье (30:32), "Скьерн" по суме двух игр вышел в 1/8 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

"Мотор" имел преимущество только в самом начале игры, ведя в счете с преимуществом в 2-3 мяча, но уже к перерыву ощутимо проигрывал - 10:15. А после перерыва датчане только увеливичали разрыв в счете, доведя его до семи.

Лучшим бомбардиром матча в составе "Мотора" стал Захар Денисов, на счету которого 7 голов.

Таким образом, "Мотор" заершил выступление в турнире, не попав в 1/8 финала.