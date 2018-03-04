Леся Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько

В финале украинка обыграла Штефани Фёгеле из Швейцарии.

В Акапулько (Мексика) завершился финальный матч теннисного турнира Abierto Mexicano TELCEL,где украинка Леся Цуренко обыграла Штефани Фёгеле из Швейцарии.

Матч завешился со счетом 5:7, 7:6 (2), 6:2, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Читайте такжеУкраинка Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира WTA в Акапулько (видео)Украинка в этом матче совершила 2 эйса, против 4 у соперницы и совершила 10 невынужденных ошибок (0 - у соперницы). Вместе с тем, наша теннисистка имела преимущество в чистоте первой подачи (69 процентов против 52), выиграннных брейк-поинтах (60 против 53) и общем количестве очков (57 проценто против 51).

Таким образом, Цуренко выиграла третий турнир в своей профессиональной карьере. Ранее спортсменка побеждала на соревнованиях в Стамбуле (Турция) в июле 2015 года и в Гуанчжоу (Китай) - в сентябре 2016 года. Все победы были одержаны на соревнованиях, проводимых на кортах с жестким покрытием хард.