Леся Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько

11:21, 04 марта 2018
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Цуренко выиграла третий турнир в карьере / wtatennis.com

Матч завешился со счетом 5:7, 7:6 (2), 6:2, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).  

Читайте такжеУкраинка Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира WTA в Акапулько (видео)Украинка в этом матче совершила 2 эйса, против 4 у соперницы и совершила 10 невынужденных ошибок (0 - у соперницы). Вместе с тем, наша теннисистка имела преимущество в чистоте первой подачи (69 процентов против 52), выиграннных брейк-поинтах (60 против 53) и общем количестве очков (57 проценто против 51).

Таким образом, Цуренко выиграла третий турнир в своей профессиональной карьере. Ранее спортсменка побеждала на соревнованиях в Стамбуле (Турция) в июле 2015 года и в Гуанчжоу (Китай) - в сентябре 2016 года. Все победы были одержаны на соревнованиях, проводимых на кортах с жестким покрытием хард.  

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Теги: #Цуренко WTA#Цуренко в Акапулько