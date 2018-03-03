Украинский дзюдоист Хомула завоевал серебро на Открытом Континентальном кубке в Праге

В весовой категории до 73 килограммов сумчанин в финале уступил итальянцу.

В Праге на соревнованиях Открытого Континентального Кубка по дзюдо украинец Артем Хомула завоевал серебряную награду в категории до 73 килограммов.

Об этом сообщил официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Артем Хомула, который представляет Сумы, дошел до финала соревнований, где проиграл итальянцу Аугусто Мелони.

Еще один украинский спортсмен - Геворг Хачатрян из Днепра - в весе до 66 кг тоже уступил в поединке за медаль, правда, бронзовую. Он проиграл Кайрату Агибаеву из Казахстана.

Соревнования Открытого Континентального Кубка среди женщин проходят в эти дни в Варшаве. Украинские спортсменки имели шанс занять призовые места. В категории до 52 кг Людмила Плиева из Днепра спорила за "бронзу" с Ирем Коркмаз из Турции, но заняла в итоге пятое место. Юлия Гребеножко из Чернигова уже в первом утешительном поединке в весе до 63 кг потерпела поражение от польской дзюдоистки Ангелики Шиманской и финишировала седьмой.

Другие украинские спортсмены поборются за награды в воскресенье.