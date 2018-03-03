Украинки вышли в финал эстафеты 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике, показав третий результат

Украинская четверка уступила лишь США и Ямайке и претендует как минимум на бронзу.

Украинская женская команда в эстафете на дистанции 4х400 метров уверенно вышла в финал на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Украины в составе Татьяны Мельник, Екатерины Клымюк, Анны Ярощук-Рыжиковой и Анастасии Брызгиной продемонстрировала третий результат среди всех участниц полуфинала. Украинки пробежали за 3 минуты 32,06 секунды.

Читайте такжеУкраинец Касьянов идет на четвертом месте после трех видов семиборья на чемпионате мира по легкой атлетикеЭтого хватило для прямой квалификации в финал эстафеты 4х400 метров. Лучшее время в полуфиналах показали спортсменки США - главные фавориты эстафеты. Американки на полторы секунды быстрее всех соперниц. Второе время в полуфинале за Ямайкой, а третье - за Украиной. Также в финал эстафеты вышли Великобритания, Польша и Италия.

Финал женской эстафеты 4х400 метров состоится в воскресенье, 4 марта. Старт забега - в 18:30 по киевскому времени.