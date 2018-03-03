Украинки вышли в финал эстафеты 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике, показав третий результат

20:30, 03 марта 2018
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Украинки вышли в финал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира в помещении / Скриншот

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Украины в составе Татьяны Мельник, Екатерины Клымюк, Анны Ярощук-Рыжиковой и Анастасии Брызгиной продемонстрировала третий результат среди всех участниц полуфинала. Украинки пробежали за 3 минуты 32,06 секунды.

Читайте такжеУкраинец Касьянов идет на четвертом месте после трех видов семиборья на чемпионате мира по легкой атлетикеЭтого хватило для прямой квалификации в финал эстафеты 4х400 метров. Лучшее время в полуфиналах показали спортсменки США - главные фавориты эстафеты. Американки на полторы секунды быстрее всех соперниц. Второе время в полуфинале за Ямайкой, а третье - за Украиной. Также в финал эстафеты вышли Великобритания, Польша и Италия.

Финал женской эстафеты 4х400 метров состоится в воскресенье, 4 марта. Старт забега - в 18:30 по киевскому времени.

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Теги: #ЧМ по легкой атлетике 2018 Бирмингем