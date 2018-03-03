Украинка Цуренко второй год подряд вышла в финал турнира WTA в Акапулько

В полуфинале украинка в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко второй год подряд пробилась в финал турнира в Акапулько категории WTA International.

В полуфинале украинская теннисистка уверенно обыграла 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову из Австралии за 1 час и 47 минут. Счет поединка - 6:2, 6:4.

Цуренко начала матч с двух брейков и повела 3:0, но Гаврилова выровняла игру и девушки стали обмениваться брейками – лишь в восьмом гейме при счете 5:2 в свою пользу Цуренко сумела защитить свою подачу и выиграть сет.

Во втором сете Цуренко начала сметать соперницу, выйдя вперед со счетом 5:0, но когда для выхода в финал оставалось провести один удачный розыгрыш, Гаврилова выдала серию из четырех выигранных геймов, включая четыре отыгранных матч-бола.

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Для Цуренко, которая является действующей чемпионкой соревнований, это девятая победа подряд на кортах в Акапулько.

Финал-2018 в Акапулько станет четвертым в карьере Леси. В решающих матчах на турнирах WTA теннисистка из Киева еще не проигрывала.

Соперницей нашей теннисистки по финалу стала швейцарка Штефани Фёгеле (183-й номер WTA), которая в двух сетах обыграла шведку Ребекку Петерсон. Статистика очных встреч двух финалисток - в пользу украинки (4-1).