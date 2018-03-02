Украинец Касьянов идет на четвертом месте после трех видов семиборья на чемпионате мира по легкой атлетике
Украинский многоборец Алексей Касьянов занимает четвертое место после трех видов программы на чемпионате мира по легкой атлетике, которые состоялись в утренней сессии сегодня в английском Бирмингеме.
На старте семиборья мужчины соревнуются в беге на 60 метров, прыжках в длину и толкании ядра. Почти в каждом из этих видов Алексей Касьянов смог показать хороший результат. Касьянов пробежал 60 метров с пятым результатом, затем показал третий результат в прыжках в длину, а в толкании занял восьмое место. Суммарно после трех видов соревнований в активе украинца 2556 очков и четвертое место.
Алексей может быть недоволен разве прыжками в длину — ему удалось провести только одну успешную попытку (7.43 метра), а остальные две не были засчитаны. А вот в беге на 60 метров Касьянов установил национальный рекорд в закрытых помещениях, сообщает Sport Arena.
Читайте такжеВосемь украинцев выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в помещенииТекущее отставание украинца от третьего места составляет 16 очков — немец Кай Казмирек набрал 2572 очка. А вот дуэт лидеров оторвался гораздо дальше: лидирует француз Кевин Мейер (2714 очка), а за ним идет канадец Дамьен Ворнер (2669 очков).
Вслед за Касьяновым большая группа преследователей, которая отстает от украинца на 73 очка и больше.
В вечерней сессии состоятся прыжки в высоту (Касьянов здесь не очень силен), которые закроют первый соревновательный день. Заключительные три вида соревнований в семиборье — 60 метров с барьерами, прыжки с шестом и бег на 1000 метров — пройдут в субботу, 3 марта. Первые два вида в утренней сессии, а бег — в вечерней.
Отметим, что украинка Алина Шух после второго вида соревнований по пятиборью занимает восьмое место. В секторе для прыжков она показала результат 1,82 м, а в беге на 60 метров ее результат 8,85 сек.
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит с 1-го по 4 марта в Бирмингеме.