Украинец Касьянов идет на четвертом месте после трех видов семиборья на чемпионате мира по легкой атлетике

В беге на 60 метров Касьянов установил национальный рекорд в закрытых помещениях.

Украинский многоборец Алексей Касьянов занимает четвертое место после трех видов программы на чемпионате мира по легкой атлетике, которые состоялись в утренней сессии сегодня в английском Бирмингеме.

На старте семиборья мужчины соревнуются в беге на 60 метров, прыжках в длину и толкании ядра. Почти в каждом из этих видов Алексей Касьянов смог показать хороший результат. Касьянов пробежал 60 метров с пятым результатом, затем показал третий результат в прыжках в длину, а в толкании занял восьмое место. Суммарно после трех видов соревнований в активе украинца 2556 очков и четвертое место.

Алексей может быть недоволен разве прыжками в длину — ему удалось провести только одну успешную попытку (7.43 метра), а остальные две не были засчитаны. А вот в беге на 60 метров Касьянов установил национальный рекорд в закрытых помещениях, сообщает Sport Arena.

Читайте такжеВосемь украинцев выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в помещенииТекущее отставание украинца от третьего места составляет 16 очков — немец Кай Казмирек набрал 2572 очка. А вот дуэт лидеров оторвался гораздо дальше: лидирует француз Кевин Мейер (2714 очка), а за ним идет канадец Дамьен Ворнер (2669 очков).

Вслед за Касьяновым большая группа преследователей, которая отстает от украинца на 73 очка и больше.

В вечерней сессии состоятся прыжки в высоту (Касьянов здесь не очень силен), которые закроют первый соревновательный день. Заключительные три вида соревнований в семиборье — 60 метров с барьерами, прыжки с шестом и бег на 1000 метров — пройдут в субботу, 3 марта. Первые два вида в утренней сессии, а бег — в вечерней.

Отметим, что украинка Алина Шух после второго вида соревнований по пятиборью занимает восьмое место. В секторе для прыжков она показала результат 1,82 м, а в беге на 60 метров ее результат 8,85 сек.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит с 1-го по 4 марта в Бирмингеме.