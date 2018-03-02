Капитан сборной Украины по биатлону Пидгрушная ищет тренера и не планирует завершать карьеру

Елена Пидгрушная подтвердила, что пропустит концовку нынешнего сезона.

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон 2017-2018, но уходить из спорта не собирается.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак ранее сообщил, что Елена не поедет на заключительные этапы Кубка мира. Сама биатлонистка потвердила пропуск концовки сезона, а также заявила в комментарии UA:Перший, что в ее планы не входит завершение карьеры:

Читайте такжеНаставник женской команды Украины по биатлону Велепец о провале в Пхенчхане: когда надо было тренироваться, мы болели«Те этапы Кубка мира, которые будут в этом сезоне, я пропускаю. Но хочу еще побегать. Сейчас ищу тренера. Будет тренер — будет Пидгрушная».

Заключительная часть олимпийского сезона стартует 8-11 марта в финском Контиолахти, затем 15-18 марта продолжится в Холменколлене (Норвегия), а завершится 22-25 марта этапом в российской Тюмени.