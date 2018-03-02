Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду

12:59, 02 марта 2018
Другое
530 0
Анна Музычук обменялась футболками с Криштиану Роналду / Facebook Анны Музычук

О встрече с португальской легендой "Реала" шахматистка сообщила на своей странице в Facebook, подкрепив данный факт фотографией.

Читайте такжеУкраинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматамАнна обменялась с футболистом футболками, на которых были фамилия Роналду и имя Музычук.

«В прошлую субботу я имела удовольствие посетить «Сантьяго Бернабеу» и встретиться с президентом Реала Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся», - написала Музычук в соцсети.

Напомним, в конце прошлого года Анна Музычук из-за нарушения прав женщин отказалась от выступления в Саудовской Аравии на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анна Музычук Криштиану Роналду