Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
12:59, 02 марта 2018Другое
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Украинская шахматистка Анна Музычук встретилась с президентом "Реала" и игроками мадридской команды.
Анна Музычук обменялась футболками с Криштиану Роналду / Facebook Анны Музычук
Украинская шахматистка Анна Музычук побывала на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и познакомилась с одной из главных звезд мирового футбола Криштиану Роналду.
О встрече с португальской легендой "Реала" шахматистка сообщила на своей странице в Facebook, подкрепив данный факт фотографией.
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«В прошлую субботу я имела удовольствие посетить «Сантьяго Бернабеу» и встретиться с президентом Реала Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся», - написала Музычук в соцсети.
Напомним, в конце прошлого года Анна Музычук из-за нарушения прав женщин отказалась от выступления в Саудовской Аравии на чемпионате мира по рапиду и блицу.
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