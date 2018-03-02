Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду

Украинская шахматистка Анна Музычук встретилась с президентом "Реала" и игроками мадридской команды.

Украинская шахматистка Анна Музычук побывала на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и познакомилась с одной из главных звезд мирового футбола Криштиану Роналду.

О встрече с португальской легендой "Реала" шахматистка сообщила на своей странице в Facebook, подкрепив данный факт фотографией.

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«В прошлую субботу я имела удовольствие посетить «Сантьяго Бернабеу» и встретиться с президентом Реала Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся», - написала Музычук в соцсети.

Напомним, в конце прошлого года Анна Музычук из-за нарушения прав женщин отказалась от выступления в Саудовской Аравии на чемпионате мира по рапиду и блицу.