Украинка Левченко заняла 5-е место на ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту.

Наша спортсменка не смогла побороться за медали.

В Бирмингеме (Великобритания) завершился первый день чемпионата мира по легкой атлетике, где украинка Юоия Левченко заняла 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка показала результат 1 метр 89 сантиметров.

Украинка с первой попытки преодолела планку на высоте 1,83, со второй попытки - на 1,89 и не сумела реализовать ни одну из трех попыток на высоте 1,93 метра.

Чемпионкой мира стала Мария Ласицкене из России - 2,01 метра,

Чемпионат мира в Бирмингеме проходит с 1 по 4 марта.