Украинка Левченко заняла 5-е место на ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту.

22:27, 01 марта 2018
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Юлия Левченко завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике / Reuters

Украинка показала результат 1 метр 89 сантиметров.

Украинка с первой попытки преодолела планку на высоте 1,83, со второй попытки - на 1,89 и не сумела реализовать ни одну из трех попыток на высоте 1,93 метра.

Чемпионкой мира стала Мария Ласицкене из России - 2,01 метра, 

Чемпионат мира в Бирмингеме проходит с 1 по 4 марта.

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Теги: #пыжки в высоту Левченко#Левченко лучшая молодая легкоатлетка Европы