Украинка Левченко заняла 5-е место на ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту.
22:27, 01 марта 2018
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Наша спортсменка не смогла побороться за медали.
Юлия Левченко не смога завоевать медаль ЧМ по легкой атлетике / Reuters
В Бирмингеме (Великобритания) завершился первый день чемпионата мира по легкой атлетике, где украинка Юоия Левченко заняла 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка показала результат 1 метр 89 сантиметров.
Украинка с первой попытки преодолела планку на высоте 1,83, со второй попытки - на 1,89 и не сумела реализовать ни одну из трех попыток на высоте 1,93 метра.
Чемпионкой мира стала Мария Ласицкене из России - 2,01 метра,
Чемпионат мира в Бирмингеме проходит с 1 по 4 марта.
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