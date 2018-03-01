Украинка Кривонос завоевала серебро юниорского чемпионата мира по биатлону
В Отепя (Эстония) завершились индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону, где серебро у девушек завоевала представительница Украины Анна Кривонос, сообщает официальный сайт соревнований.
Кривонос прошла дистанцию с двумя промахами на огневых рубежах и 2 минутами штрафа, и стала серебряным призером, опередив на 15,3 секунды промахнувшуюся три раза россиянку Ирину Казакевич, ставшую бронзовым призером.
Читайте такжеПрезидент федерации биатлона Украины Брынзак объяснил, почему сборная поедет на этап Кубка мира в РоссиюЧемпионкой мира в этой дисциплине стала Камила Жук из Польшы, которая с двумя промахами опередила своих основных соперниц более, чем на 3 минуты.
Биатлон Чемпионат мира.
Юниорки. Индивидуальная гонка. 12,5 км. четыре огневых рубежа
1. Камила Жук (Польша) - + 41.36,1 (1+1+0+0)
2. Анна Кривонос (Украина) - +3.04,7 (0+1+1+0)
3. Ирина Казакевич (Россия) - +3.20,0 (2+1+0+0)
... 38. Анна Коваленко (Украина) - +8.47,2 (0+2+0+2)
39. Валерия Дмитренко (Украина) - +8.57,7(2+2+0+2)
... 52. Оксана Сигети (Украина) - +11.18,6 (0+4+2+2)