Украинка Кривонос завоевала серебро юниорского чемпионата мира по биатлону

В Отепя прошли индивидуальные гонки соревнований.

В Отепя (Эстония) завершились индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону, где серебро у девушек завоевала представительница Украины Анна Кривонос, сообщает официальный сайт соревнований.

Кривонос прошла дистанцию с двумя промахами на огневых рубежах и 2 минутами штрафа, и стала серебряным призером, опередив на 15,3 секунды промахнувшуюся три раза россиянку Ирину Казакевич, ставшую бронзовым призером.

Читайте такжеПрезидент федерации биатлона Украины Брынзак объяснил, почему сборная поедет на этап Кубка мира в РоссиюЧемпионкой мира в этой дисциплине стала Камила Жук из Польшы, которая с двумя промахами опередила своих основных соперниц более, чем на 3 минуты.

Биатлон Чемпионат мира.

Юниорки. Индивидуальная гонка. 12,5 км. четыре огневых рубежа

1. Камила Жук (Польша) - + 41.36,1 (1+1+0+0)

2. Анна Кривонос (Украина) - +3.04,7 (0+1+1+0)

3. Ирина Казакевич (Россия) - +3.20,0 (2+1+0+0)

... 38. Анна Коваленко (Украина) - +8.47,2 (0+2+0+2)

39. Валерия Дмитренко (Украина) - +8.57,7(2+2+0+2)

... 52. Оксана Сигети (Украина) - +11.18,6 (0+4+2+2)