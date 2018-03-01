Правительство России "кинуло" олимпийских чемпионов, вручив машины не той модели

Чемпионы Олимпийских игр из РФ получили в подарок от государства не те автомобили, которые им были обещаны.

Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, которые получили призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили в подарок от государства не те автомобили, которые им обещали.

Так, вместо модели автомобилей BMW X6, которые российское правительство обещало чемпионам, те получили только авто моделей BMW X4 и X5.

Об этом сообщает «Интерфакс».

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Модели X6 должны были вручить золотым медалистам - фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 – бронзовые.

Загитова подтвердила, что получила X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что получила X4.

Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду на Красной площади в Москве.