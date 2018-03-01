Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько

Во втором круге она обыграла представительницу Австралии экс-россиянку Арину Родионову.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно выступает на турнире WTA в Акапулько (Мексика) с призовым фондом $250 000. Отметим, что год назад на этом турнире Леся Цуренко выиграла титул, который стал третьим в WTA-туре в ее карьере.

На этот раз во втором круге украинская теннисистка обыграла представительницу Австралии, экс-россиянку Арину Родионову. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Чуть больше часа понадобилось Лесе для победы над Родионовой. Украинка сделала шесть брейков на подаче Родионовой и проиграла два своих гейма. Также на счету Цуренко четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.

Леся Цуренко (Украина) - Арина Родионова (Австралия) - 6:3, 6:1

В четвертьфинале украинская теннисистка встретится со своей прошлогодней соперницей по финалу этого турнира - француженкой Кристиной Младенович, которая занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге и посеяна в Акапулько под вторым номером (у Цуренко - седьмой номер посева).

Цуренко и Младенович встречались друг с другом уже шесть раз и пять побед в этих матчах, включая две в прошлом году, одержала украинка.