Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько

14:22, 01 марта 2018
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Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал в Акапулько / btu.org.ua

На этот раз во втором круге украинская теннисистка обыграла представительницу Австралии, экс-россиянку Арину Родионову. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Чуть больше часа понадобилось Лесе для победы над Родионовой. Украинка сделала шесть брейков на подаче Родионовой и проиграла два своих гейма. Также на счету Цуренко четыре подачи навылет и одна двойная ошибка. 

Леся Цуренко (Украина) - Арина Родионова (Австралия) - 6:3, 6:1

В четвертьфинале украинская теннисистка встретится со своей прошлогодней соперницей по финалу этого турнира - француженкой Кристиной Младенович, которая занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге и посеяна в Акапулько под вторым номером (у Цуренко - седьмой номер посева). 

Цуренко и Младенович встречались друг с другом уже шесть раз и пять побед в этих матчах, включая две в прошлом году, одержала украинка.

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Теги: #Цуренко в Акапулько