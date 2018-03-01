Олимпийский чемпион Абраменко стал лучшим спортсменом Украины в феврале

Лучшим тренером выбран его тренер Энвер Аблаев.

Фристайлист Александр Абраменко стал лучшим спортсменом февраля в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Тренер Абраменко Энвер Аблаев был признан лучшим наставником ушедшего месяца.

Абраменко уже второй раз в карьере получает звание лучшего спортсмена месяца. Ранее фристайлист побеждал в этой номинации в феврале 2016 года, когда завоевал малый Хрустальный глобус.

Напомним, что в феврале этого года Александр выиграл золото в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане, став первым в истории Украины олимпийским чемпионом на зимних Играх среди мужчин.

Как сообщал УНИАН, и спортсмена, и его тренера наградили орденами «За заслуги» III степени во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.